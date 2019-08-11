اخبار السوشيال ميديا .. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد .. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم الاحد.



يشعل السوشيال ميديا.. فيديو صادم لهروب عجل من صاحبه قبل الذبح



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو كوميديا لعجل يهرب من صاحبه قبل الذبح.



وفاء عامر تهنئ المصريين بـ عيد الأضحى المبارك



هنأت الفنانة وفاء عامر، المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك .



إسعاد يونس تهاجم منتقدي احمد السعدنى: إيه الجليطة دى؟



عبرت الفنانة إسعاد يونس عن استيائها من تعليقات الجمهور على ما كتبه الممثل أحمد السعدني عن طليقته وأم أولاده الراحلة.



جدو يهنئ المصريين بعيد الأضحى



وجه محمد ناجى جدو لاعب الاتحاد السكندرى رسالة إلى المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



بفستان مكشوف الأكتاف.. مى سليم تهنئ متابعيها



هنأت الفنانة مى سليم متابعيها بعيد الأضحى المبارك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



نجم ستار أكاديمى يهنئ المسلمين بعيد الأضحى



هنأ الفنان مينا عطا، نجم "ستار أكاديمى"، المسلمين بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.



محمد صلاح يوجه رسالة للمسلمين في عيد الأضحى: عيد سعيد علينا كلنا



هنأ محمد صلاح الفرعون المصرى المحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



راغب علامة لـ جمهوره: عيد أضحى مبارك لكل أحبائي



هنأ الفنان اللبناني راغب علامة المسلمين بالوطن العربى بمناسبة حلول اول ايام عيدي الاضحى المبارك .



بوسى تهنئ المسلمين بـ عيد الاضحى: كل سنة وأنتم طيبين



هنأت الفنانة بوسى المسلمين بالوطن العربي بمناسبة حلول اول ايام عيد الأضحى المبارك.



كهربا يهنئ المصريين بعيد الأضحى



هنأ اللاعب محمود كهربا، جموع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



شاهد.. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد



هنأت الإعلامية ريهام سعيد جموع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



شاهد .. ميدو يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك



هنأ أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى المقاصة، جموع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



نجيب ساويرس يهنئ المصريين بـ عيد الاضحى: كل سنة وانتم طيبين



هنأ رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، جموع المصريين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.



طالبة منكم عيدية.. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني



نعت الإعلامية رضوى الشربينى طليقة الفنان أحمد السعدنى بعد وفاتها نتيجة الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.



