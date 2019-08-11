أفلام عيد الأضحى 2019.. ولاد رزق 2 يتصدر الإيرادات والفيل الأزرق 2 والكنز 2 يشاركان بالمنافسة

ولاد رزق 2 في الصدارة

إيرادات ضعيفة لفيلم انت حبيبي وبس





منافسة شرسة شهدها موسم عيد الأضحى السينمائي بأول يوم في انطلاقه وهو يوم "الوقفة" ، فقد شهدت السينمات إقبالا كبيرا وكشف الموزع محمود الدفراوي عن إيرادات الأفلام.



وتمكن فيلم ولاد رزق 2 في تصدر قائمة الإيرادات في هذا اليوم حيث تجاوزت إيراداته ال4 ملايين جنيه وهو رقم ضخم ومن المتوقع أن يحقق إيرادات أكبر من ذلك .



ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان والذى استعان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.



أما فيلم "الفيل الأزرق 2" استطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة منذ عرضه حيث بلغت إيراداته ليلة الوقفة مليونا و٨٠٦ آلاف٥٠ جنيها.



الفيل الأزرق 2 تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.



كما تمكن فيلم الكنز 2 من تحقيق إيرادات مرتفعة ليلة عيد الأضحى ، وأعلن الموزع محمود الدفراوي أن الفيلم حقق ٢ مليون و٢١٢ ألفا و٩٠٤جنيهات.



ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استمرار صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.



الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة لشریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد،محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.



أما فيلم انت حبيبي وبس فحقق إيرادات ضعيفة لم تتجاوز ال73 ألف جنيه والعمل يشارك في بطولته الليثي وبوسي وصافيناز .



الفيلم من إخراج أحمد البدرى، وهو من نوعية أفلام المقاولات التى اعتاد أن تقدم فى موسم العيد.



وكان من المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.