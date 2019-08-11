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حوادث

أول أيام عيد الأضحى.. انقلاب سيارة ملاكي في قنا وإصابة 6 أشخاص

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:18 م
صدى البلد
يوسف رجب
أسفر حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- دندرة الزراعى الغربى، عن إصابة ٦ أشخاص بإصابات متفرقة، خلال أول أيام عيد الأضحى.

وتلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- دندره الزراعي، أمام منطقة الجبيل.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: عبده أشرف محمد بيومي، 8 سنوات، وحمد عرفات أحمد، 12 عامًا، و سيف سيد محمد بيومي، 15 عامًا، و حسن صلاح حسن، 29 عامًا، وطه محمد بيومي، 29 عامًا، ويوسف عرفات أحمد، 12 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة.

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