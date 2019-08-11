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حوادث

مصرع شابين غرقا في النيل بالقناطر الخيرية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:48 م
مصرع شابين غرقا في
مصرع شابين غرقا في النيل بالقناطر الخيرية
إبراهيم الهوارى
لقي شابان مصرعهما غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية خلال احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الأضحى، حيث نزلا للسباحة في النيل أمام الجامع القديم فجرفهما التيار .

وأخطرت قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت لمكان البلاغ وجار البحث عن الجثتين وسط تواجد من المواطنين بالمنطقة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مختار شداد، القائم بأعمال رئيس مدينة القناطر بورود بلاغ لمركز القناطر بغرق شابين في النيل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وجار البحث عن الجثتين وتبين من المعاينة أن شابين قررا السباحة في النيل خلال احتفالات العيد فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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