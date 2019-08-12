فيديوجراف| بعد غياب 3 سنوات.. فيلم خيال مآتة لـ احمد حلمي في العيد

بعد غياب 3 سنوات عن السينما طرح الفنان أحمد حلمي فيلمه الجديد خيال مآتة بدور العرض في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



شاركت الفنانة منة شلبي في بطولة فيلم خيال مآتة لاحمد حلمي ويعد التعاون الثالث لها مع أحمد حلمي بعد فيلمي "كدة رضا" و"آسف على الإزعاج".



فيلم خيال مآتة لاحمد حلمي شهد عودة التعاون بين حلمي ومنة شلبي وحسن حسني وخالد الصاوي.



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