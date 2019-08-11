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اقتصاد

في نهاية أول أيام العيد.. أسعار الذهب اليوم الأحد 11 -8- 2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:28 م
الذهب
الذهب
مايكل عياد
واصلت أسعار الذهب، اليوم الأحد 11 أغسطس 2019، أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارها، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 682 و684 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 و586 جنيها.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 779 و782 جنيها على اسعار الأمس، فيما سجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5464 و5480 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 714 إلى 716 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 455 و456 جنيها، وعيار 12 من 390 جنيها إلى 391 جنيها.

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