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رياضة

عادل لحمة: سعيد للغاية بعد قرار صعود كيما أسوان للقسم الثاني

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:57 م
عادل لحمه
عادل لحمه
رباب الهوارى
قال عادل عبدالحميد الشهير بـ "عادل لحمة "، المدير الفنى لفريق كيما أسوان إنه سعيد للغاية بصعود كيما أسوان للقسم الثانى بعد قرار الاتحاد بزيادة عدد الفرق إلى 16 فريقا بدلا من 12 وتصعيد كل فرق الترقى .

وأضاف: أقدم التهنئة لجمهور أسوان بصفة عامة وجمهور كيما بصفة خاصة على صعوده للقسم الثانى وأوجه الشكر للكابتن زيزو حشمت والكابتن وائل محمد الذي أكمل المسيرة حتى وصل لدورة الترقي وايضا رئيس الشركة عيد الحوت ورئيس النادي عصام خضرى ، وكل أفراد مجلس الإدارة .

وتابع: أتمنى لنادي النصر للتعدين ونادي تحرير أسوان البقاء في الممتاز "ب" بعد خوض دورة الترضية في شهر سبتمبر.

واكد: أن المهمة التى يسعى اليها في الوقت الحالي الوجود في مركز متقدم وتكوين فريق قوي قادر في المرحلة القادمة على المنافسة والصعود للدورى الممتاز.

وأوضح: أنه قرر الإبقاء على 12 لاعبا من القوام الأساسي للفريق من الموسم الماضي وجارى التفاوض مع 13 لاعبا آخرين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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