24 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .



وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء