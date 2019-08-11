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رياضة

أحمد قمر يخوض تحديا جديدا من أجل التأهل إلى طوكيو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:42 م
أحمد قمر
أحمد قمر
محمد السعيد
غادر البطل الأوليمبي أحمد قمر إلي فنلندا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية المقامة خلال الفترة من 16 إلى 23 اغسطس.

وترجع أهمية هذه البطولة إلى كونها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ويسعى البطل الأوليمبي من خلالها للتأهل للحدث الأوليمبي.
أشار قمر إلى استعداده جيدًا لهذة البطولة من أجل التأهل لطوكيو.

ووجه قمر الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنه الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى العميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

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