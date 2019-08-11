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رياضة

إداري أبوكساه يعلق على قرار صعود فريقه للممتاز ب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:19 م
زيزو زيدان
زيزو زيدان
رباب الهوارى
علق زيزو زيدان إداري فريق أبو كساه، على صعود فريقه للمتاز ب، بعد عناء طويل، خلال آخر ثلاث مواسم.

وقال زيزو أبو زيدان في تصريحات "لصدى البلد " الحمد لله ع الصعود بعد تعب ثلاثه سنين متتاليين نصعد ترقي ولم يحالفنا الحظ
ربنا كرمنا وحققنا حلم الصعود للممتاز ب".
وأضاف:" وان شاء الله نقدر نعمل حاجه بأذن الله ونبقي الحصان الأسود ف المجموعه".

وتابع:" مهمة الجهاز الفنى الأن تكوين فريق قوى قادر علي المنافسة والوصول لمركز متميز في مجموعة الصعيد" .

واختتم:" المنافسة ستكوم قوية في مجموعة الصعيد، حيث توجد فرق تستعد بشكل جيد مثل بنى سويف والمنيا والالمونيوم وسوهاج وغيرها باختلاف مجموعة القاهرة التى تعتبر مجموعة نارية لكثرة عدد الفرق الطامحة فى الصعود لدورى الاضواء والشهرة ".

ويذكر أن قرر اتحاد الكرة تكوين مجموعة الصعيد من 16 فريق بدلا من 12 فريق وصعود كل فرق الترقي للقسم الثانى .

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