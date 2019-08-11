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حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:43 م
الطقس في مكة والمدينة
الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة
محمد صبري عبد الرحيم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس «غائمًا جزئيًا» على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و«صحوًا» على المدينة المنورة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 35 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15 - 45 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وتابعت: وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 40 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 45 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 – 45 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة.

وواصلت: وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 42 كيلو مترًا في الساعة.

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