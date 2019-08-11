ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتاب الفائزون بمسابقة كايرو شو يحضرون "لير" و"الساحل" في العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:04 م
الملك لير
الملك لير
شيرى نبيل
وجهت إدارة "كايرو شو" الدعوة للكتاب الفائزين بجوائز مسابقتها لأفضل نص مسرحي لحضور مسرحيتيها"الملك لير" و"٣ أيام في الساحل" خلال عروض أسبوع العيد التي تبدأ غدا وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وسيحضر الكتاب أكرم مصطفى وأحمد الملواني وأسامة محمد وسامح عثمان مسرحية "٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي يوم الثلاثاء بينما يحضرون "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني يوم الأربعاء وسيلتقون نجوم العرضين وصناع "كايرو شو" الذين عادوا مؤخرا من أولى جولاتهم العربية بالسعودية واستأنفوا عرض المسرحيتين بالقاهرة.

وأكد مصدر مسئول في "كايرو شو" أنه سيتم خلال هذا الشهر إعلان موعدوتفاصيل الاحتفال الذي سيقام لتسليم جوائز مسابقة أفضل نص مسرحي التي أعلنت نتائجها أواخر يولية الماضي.

يذكر ان مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى ، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

و مسرحية "٣ أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين و يشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك لير يستأنف عروضه الخميس والجمعة على cairo show

عروض الملك لير و٣ أيام في الساحل هذا الأسبوع.. الخميس فقط

شاهد.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ يحيى الفخراني

بعد عرض مسرحية الملك لير في السعودية.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

شاهد.. هبة مجدي بـ تيشيرت برشلونة على إنستجرام

بعد العودة من جدة.. ٣ أيام في الساحل والملك لير في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

ما بين الفقر والحاجة.. كيف وجد النصابين طريقهم للاحتيال في أضحية العيد ؟

وحدي مع دمع عيني.. سر 3 عقد في حياة نجاة الصغيرة

شاهد.. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد

بفيديو جديد.. ريهام سعيد ترد على منتقدي ذبح الأضحية بنفسها

الصحة السعودية: إجراء أكثر من 1900 عملية غسيل كلوي و685 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن

بعد اكلات عيد الأضحى .. مشروبات تحسن الهضم وتقضي على الدهون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور