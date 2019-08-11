الكتاب الفائزون بمسابقة كايرو شو يحضرون "لير" و"الساحل" في العيد

وجهت إدارة "كايرو شو" الدعوة للكتاب الفائزين بجوائز مسابقتها لأفضل نص مسرحي لحضور مسرحيتيها"الملك لير" و"٣ أيام في الساحل" خلال عروض أسبوع العيد التي تبدأ غدا وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.



وسيحضر الكتاب أكرم مصطفى وأحمد الملواني وأسامة محمد وسامح عثمان مسرحية "٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي يوم الثلاثاء بينما يحضرون "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني يوم الأربعاء وسيلتقون نجوم العرضين وصناع "كايرو شو" الذين عادوا مؤخرا من أولى جولاتهم العربية بالسعودية واستأنفوا عرض المسرحيتين بالقاهرة.



وأكد مصدر مسئول في "كايرو شو" أنه سيتم خلال هذا الشهر إعلان موعدوتفاصيل الاحتفال الذي سيقام لتسليم جوائز مسابقة أفضل نص مسرحي التي أعلنت نتائجها أواخر يولية الماضي.



يذكر ان مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى ، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.



و مسرحية "٣ أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين و يشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.