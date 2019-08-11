رئيس وزراء لبنان السابق يغني لعبد الحليم في حفل طربي .. فيديو

في حالة من الشجن والطرب إطلاق رئيس وزراء لبنان السابق “فؤاد السنيورة” في وصلة غناء حاملًا ميكرفونًا خلال حضوره مهرجان بيت الدين.



ويوضح فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي الفنان عبدو شريف وهو يمنح الميكروفون بعد نزوله من خشبة المسرح إلى رئيس وزراء لبنان السابق، ليكمل معه أغنية سواح للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وسط تشجيع الحضور وانبهارهم.



فيما نال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل، لبساطة السنيورة و اندماجه في الحفل الذي حضره العديد من مشاهير بلبنان.



