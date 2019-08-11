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بعد فراق 7 سنوات.. عائلة سورية تتلاقى بالدموع خلال الحج.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:20 م
لم شمل عائلة سورية
لم شمل عائلة سورية في مكة المكرمة
وكالات
بعد سنة سنوات من البعد والحرمان من رؤية بعضهم البعض بسبب الحرب الدائرة في سوريا، شاهد حاج سوري والديه في مكة المكرمة للمرة الأولى بعد 7 سنوات.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "الوسيلة"، فإن الشاب يهرع إلى والديه قائلًا "أهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي"، بينما ذرف الجميع الدموع فرحًا بهذا اللقاء الذي احتضنته مكة المكرمة.

حظي الفيديو الذي تمت مشاركته بصورة واسعة على وسائل التواصل، بكثير من الإعجابات والتعليقات، حسبما ذكر موقع "العربية نت".

وقال الموقع الذي نشر المقطع، إن "عشرات السوريين ينتهزون فرصة الحج للقاء أولادهم وذويهم.

ووفقًا لإحصائية ذكرها الموقع، فقد بلغ الحجاج السوريون هذا العام 22.500 حاج جاؤوا من جميع المناطق السورية.

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