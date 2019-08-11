بعد تفقد الرئيس لمشروعات الصوب الزراعية بها .. 12 معلومة عن قاعدة محمد نجيب



= إنشاء مدينة سكنية مخصصة للتدريبات المشتركة مع رفع كفاءة وتطوير مبانٍ مجهزة لإيواء الجنود

= رفع كفاءة وتطوير مستشفى الحمام العسكري وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية

= قاعة للمؤتمرات ومتحف للرئيس محمد نجيب ومسجد يسع لأكثر من 2000 مصلٍ

= قرية رياضية تضم صالة رياضية مغطاة وملعب كرة قدم أوليمبي

= يوجد بها جزء من مشروع الصوب الزراعية الذي تبناه الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطائرة صباح اليوم، الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.وينشر موقع صدى البلد 12 معلومة عن قاعدة محمد نجيب:= تم إنشاء قاعدة محمد نجيب عام 1993 باسم قاعدة الحمام= تم دعم القاعدة بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز وحدات تابعة للمنطقة الشمالية العسكرية= تعمل على تأمين المناطق الحيوية بنطاق غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي= تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الصديقة تتوافر بها جميع الإمكانيات بشكل حضاري متطور= تم تطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة وإعادة تمركز وحدات أخرى= إنشاء العديد من الميادين المختلفة باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية= تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحري بمنطقة «العُميد»