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رياضة

إعجاز ورواية من الخيال.. تعليق محمد فضل الله على استعدادات طوكيو لأولمبياد 2020

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:30 م
محمد فضل الله
محمد فضل الله
يسرى غازى
سلط الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية الضوء على استعدادات مدينة طوكيو فى اليابان لاستضافة نهائيات اولمبياد 2020.

قال فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما يحدث فى طوكيو لأولمبياد ٢٠٢٠ من تجهيزات ( إعجاز ورواية من الخيال ).

١- الروبوت بديل للإنسان فى التنظيم الرياضى والتعامل مع الجماهير وتقديم الخدمات الرياضية

٢-تطبيق معايير الواقع المعزز والواقع الافتراضى بأعلى تقنيات الجودة

٣-استخدام وسائل النقل الذكية ( سيارات بدون سائق لنقل الفرق الرياضية والجماهير )

٤-استخدام النيازك الفضائية فى حفل الافتتاح والختام

٥-تطبيق تقنية 8k

٦-استخدام الطباعات ثلاثية الأبعاد فى إنتاج ملابس اللاعبين

٧-( ١.٣ مليار دولار ) تكلفة الاستاد الرئيسى فقط

٨- ( ٣٦٧ مليون دولار ) تكلفة الطاقة الهيدروجينية لاستدامة البيئة ومنع التلوث وتطبيق معايير( البيئة الخضراء )

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