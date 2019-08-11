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رياضة

حازم إمام يقضي إجازة عيد الأضحى على شاطئ البحر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:29 م
حازم امام
حازم امام
محمد بدران
شارك حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، جمهوره بصور جديدة خلال قضائه إجازة عيد الأضحى على أحد الشواطئ، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام".

وظهر "حازم إمام" خلال الصور مرتديًا ملابس صيفية وهو يجلس على الشاطئ، ونالت الصور إعجاب الجمهور.


وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.
حازم إمام يقضي إجازة عيد الأضحى على شاطئ البحر

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