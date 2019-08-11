بوسى شلبى تقضى أول أيام العيد فى المقابر.. صور

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام صورة لها فى المقابر الخاصة بزوجها الفنان المرحوم محمود عبد العزيز.



كما نشرت يوسى شلبى صورة مكتوب عليها " رحم الله روحًا كان وجودها جميلًا، رحم الله صوتًا اشتقت لسماعه وضحكة لا تغيب عن البال ،يارب فى هذه الأيام المباركة ارحم كل عزيز وغالى غاب عنا فى الدنيا ولن يغيب عن قلوبنا يارب.



يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز ظل متزوجا من الإعلامية بوسى شلبى طوال 18 عاما وظلت معه حتى وفاته ، وصرحت فى أكثر من مناسبة أنه كان حب حياتها وأهم من شغلها ومن كل شيء.



تقدم الإعلامية بوسى شلبى برنامجها أحلى النجوم على قناة المحور يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة .