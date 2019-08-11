ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار والعملات بنهاية أول أيام العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:34 م
الدولار والعملات
الدولار والعملات
مايكل عياد
سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا في ختام اليوم، الأحد 11 أغسطس 2019، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لمتوسط أسعار العملات المعلن للبنك المركزى المصرى.

وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 16.5092 جنيه للشراء و16.6092 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو 18.4606 جنيه للشراء و18.5774 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 19.9827 جنيه للشراء و20.0954 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الفرنك السويسرى 16.8961 جنيه للشراء و17.0054 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى 15.5659 جنيه للشراء و15.6631 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر الريـال السعودى 4.4010 جنيه للشراء و4.4282 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى 54.2511 جنيه للشراء و54.6031 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.4941 جنيه للشراء و4.5222 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 16.56 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-7-2019

الدولار بـ 16.55 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 25 -7-2019

الدولار بـ 16.54 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 26 -7-2019

الدولار بـ 16.54 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 27 -7-2019

الدولار بـ16.54 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28-7-2019

الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 3-8-2019

ترشيحاتنا

الكلام مع الناس أفضل.. رئيسة يوتيوب: أمنع أطفالي من الهواتف الذكية

بعد فراق 7 سنوات.. عائلة سورية تتلاقى بالدموع خلال الحج.. فيديو

وفاة مثيرة للشبهات.. العثور على جثة سيدة من عائلة منفذ هجوم مسجد النور بـ النرويج

العارضة تحرم أزارو من تسجيل هدف عالمي على طريقة رونالدو .. فيديو

هديل ماجد تكشف لأول مرة عما طلبته من الرئيس بمؤتمر الشباب

عمره 65 عاما.. بطل مسلم يمنع مجزرة في مسجد النور بالنرويج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور