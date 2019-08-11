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برلمان

الجماعات الإرهابية قد تفخخها.. برلمانى يحذر من السيارات القديمة بالشوارع

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:50 م
السيارات المتهالكة
السيارات المتهالكة
أسامة علي
قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن من الخطأ ترك المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية، دون الاستفادة منها خاصة وأنها تساوى الملايين، مشيدا ببدء الحكومة فى خطة لتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،أن تعظيم الاستفادة من الخردة المتراكمة فى المخازن تدخل لخزينة الدولة مئات الملايين وتتحقق الانضباط المالى والإدارى، أضف إلى ذلك إمكانية الاستفادة من المخازن وإعادة استغلالها بشكل افضل بعد تفريغها من الخردة.

وفى سياق متصل بالخردة حذر عضو لجنة الصناعة من ترك القديمة السيارات المركونة فى الشوارع، مشيرا إلى أنه بخلاف ما تستحوذ عليه من مساحات فى الشوارع العمومية قد تقوم بعد الجماعات الأرهابية بتفخيخها.

وطالب البطيخى الجهات المسئولة بإصدار أوامر لأصحاب السيارات القديمة برفعها خلال مهلة محددة، وما يتم تركه من سيارات تتعامل معه الحكومة حتى لو قامت بنقلها وبيعها مقابل الحصول على نسبة من سعر كل سيارة.

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