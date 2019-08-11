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رياضة

طوخي التعدين يعترض على قرار دورة الترضية بالبقاء بالقسم الثاني

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:08 م
صدى البلد
رباب الهوارى
أبدى عمرو الطوخى، نائب رئيس نادي النصر للتعدين والقائم بأعمال رئيس النادي، في تصريحات لـ"صدى البلد " اعتراضه علي هذا قرار خوض دورة الترضية التى أعلنها اتحاد كرة القدم .

وذكر أن اتحاد الكرة لم يعط فريق النصر للتعدين فرصة ،نظرا لضيق الوقت حيث يتبقي اقل من اسبوعين ، وأن فترة الاعداد لفريقه لم تبدأ بعد، فليس من العدل أن أخوض مباريات هامة ومصيرية بدون جاهزية اللاعبين.

ووجه سؤالا لمسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم : هل من حق نادي النصر للتعدين اللعب باللاعبين الجدد ام سيلعب الفريق بقوامه السابق للموسم الماضي .

واختتم حديثه بأنه ليس مع هذا القرار بأي شكل وكان يجب علي اتحاد الكرة بعد أن قرر تكوين المجموعة من 16 فريقا بدلا من 12 أن يختار حسب الترتيب في جدول المجموعة .

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