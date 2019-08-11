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رياضة

راشفورد يفتتح التسجيل لـ مانشستر يونايتد في شباك تشيلسي.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:10 م
راشفورد
راشفورد
محمد السعيد
أحرز ماركوس راشفورد لاعب فرق مانشستر يونايتد الهدف الأول لفريقه في شباك تشيسلي، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف من مانشستر يونايتد من ركلة جزاء وضعها راشفورد على يمين كيبا حارس تشيلسي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتعد هذه المبارا الأولى لفريق تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز، الذي تولى قيادة الفريق خلفا لماورويسيو ساري.

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