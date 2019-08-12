البطيخي يوضح أهمية البرامج التدريبية المقدمة للعاملين بالجهاز الإداري

أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقديم مجموعة من حزم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري ضمن إجراءات هيكلته وفقًا للاحتياجات المطلوبة بهدف بناء القدرات لدى العاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية.





وأوضح البطيخى، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الاتجاه يتسق مع استراتيجية الدولة للدخول فى الميكنة والرقمنة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يخدم عددا من الأهداف منها رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لاسيما الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الادارية الجديدة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .



