هديل ماجد تكشف لأول مرة عما طلبته من الرئيس بمؤتمر الشباب

كشفت هديل ماجد، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طلبها من الرئيس السيسي خلال المؤتمر.



وقالت هديل فى حوارها لبرنامج "الست هانم" عبر التلفزيون المصري أنها طلبت من الرئيس السيسي العمل بالإذاعة المصرية لمساعدة والدتها .



وشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.



ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

