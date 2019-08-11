مرح طلاب بعد منع مدرسة إسترالية شهيرة استخدام الأجهزة الإلكترونية

منعت واحدة من أهم المدارس باستراليا طلابها من استخدام هواتفهم المحمول، ليرحب التلاميذ بشكل غير متوقع بهذا القرار.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فرضت مدرسة كينجز في نورث باراماتا ، سيدني ، حظرًا على جميع الأجهزة الإلكترونية خلال ساعات الدراسة التي تبدأ في الفصل الدراسي الأخير.



فيما بدأت التجربة بطلاب السنة السابعة و بعد نجاحها ، فرضت المدرسة القيود على الصفوف 8 و 9 و 10.



وافادت الصحيفة البريطانية انه منذ فرض حظر استخدام الاجهزة الالكترونية ، قال المعلمون أنهم لاحظوا أن الطلاب أصبحوا أكثر اجتماعية و نشاطًا .

