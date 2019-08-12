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اقتصاد

قطاع البترول يكرم مدرب منتخب مصر للشباب لكرة اليد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:01 ص
قطاع البترول يكرم
قطاع البترول يكرم مدرب منتخب مصر للشباب لكرة اليد
مايكل عياد
حرصت إدارة نادى مصر للبترول، على تكريم طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب اليد، بعد الحصول على برونزية كأس العالم الذي اقيم مؤخرا في إسبانيا.

وحضر تكريم المدير الفني لشباب الفراعنة، محمد يحيى مدير نادى مصر للبترول قبل أن يغادر محروس مصر متجها إلى السعودية لتولي تدريب نادي أهلي جدة السعودي.

وكان منتخب شباب اليد قد حصل على برونزية كأس العالم بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 /27 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فى البطولة التي توج بها منتخب فرنسا.

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