ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:14 م
اقبال شديد على الحدائق
اقبال شديد على الحدائق والمنتزهات بالدقهلية فى اولى ايام عيد
همت الحسينى
شهدت حدائق مدينة المنصوره المتنوعه اقبالا شديدا من قبل الأطفال والشباب حيث توافدوا عليها طول اليوم احتفالا بعيد الاضحى المبارك رغم ارتفاع درجة الحرارة.

شهدت حديقة شجرة الدر وحى شرق المنصورة والأطفال والحدائق العامة إقبالا شديدا من قبل المواطنين وسط حالة من السعادة والمرح إضافة الى التنزه بالاندية المختلفة كأندية الجزيرة والحوار .

وقام الأطفال بركوب الارجوحات مرتدين الأقنعة الملونة كما قاموا برسم وجوههم بالالوان المختلفة حاملين البالونات معربين عن سعادتهم بأول أيام العيد .

كما شهدت محلات الحلويات والايس كريم توافدا كبير من قبل الأطفال خاصة نظرا لارتفاع حرارة الجو ، وقاموا بركوب الأتوبيس النهرى الجديد حيث تم افتتاحه منذ أيام قليلة .
اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور
اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور
اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور
اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور
اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور
اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور
اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ثاني أيام عيد الفطر.. إقبال كثيف على حدائق ومتنزهات الدقهلية.. صور

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة الاهلي واطلع بره في دوري أبطال أفريقيا

لرسوبهم بالامتحان .. 3 طلاب يشعلون النار في مدرسة بمحافظة قنا

مفرج عنه بعفو رئاسي: منمتش من ساعة ما سمعت الخبر.. وآخر: اتعلمت مهنة الحدادة وهبدأ حياة جديدة.. فيديو

ما بين الفقر والحاجة.. كيف وجد النصابين طريقهم للاحتيال في أضحية العيد ؟

المدير الفني لنادي الزمالك.. ورحيل لاسارتي عن الأهلي.. وآخر مستجدات محمود كهربا.. في الكورة مع ملك 11/8.. فيديو

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور