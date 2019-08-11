اول ايام عيد الاضحى المبارك : إقبال شديد على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية .. صور

شهدت حدائق مدينة المنصوره المتنوعه اقبالا شديدا من قبل الأطفال والشباب حيث توافدوا عليها طول اليوم احتفالا بعيد الاضحى المبارك رغم ارتفاع درجة الحرارة.



شهدت حديقة شجرة الدر وحى شرق المنصورة والأطفال والحدائق العامة إقبالا شديدا من قبل المواطنين وسط حالة من السعادة والمرح إضافة الى التنزه بالاندية المختلفة كأندية الجزيرة والحوار .



وقام الأطفال بركوب الارجوحات مرتدين الأقنعة الملونة كما قاموا برسم وجوههم بالالوان المختلفة حاملين البالونات معربين عن سعادتهم بأول أيام العيد .



كما شهدت محلات الحلويات والايس كريم توافدا كبير من قبل الأطفال خاصة نظرا لارتفاع حرارة الجو ، وقاموا بركوب الأتوبيس النهرى الجديد حيث تم افتتاحه منذ أيام قليلة .

