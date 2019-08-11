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مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف ضد الحملة الإسرائيلية.. أبوالغيط يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:41 م
أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
نادر غازى:
دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اقتحام جماعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود، ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العيد، مُعتبرًا أن الحدث، الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعازٍ منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المُباركة التي تُقام فيها شعائر صلاة العيد.


وحمل أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه بشكل منهجي من أجل مغازلة المتطرفين، مؤكدًا أن هذه السياسات الرعناء والهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة، وتُهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس.

وصرح مصدر مسئول بجامعة الدول العربية أن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه هذه الحملة الإسرائيلية المدروسة التي تستغل مواقف الإدارة الأمريكية وما توفره لها من غطاء سياسي، لتتمادى في تهويد القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطينيين باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفين المهووسين.


كما نقل المصدر عن ابو الغيط قوله أن اليمين الإسرائيلي لا زال يعيش في وهم السيطرة اليهودية الكاملة على القدس الشريف، مؤكدًا أن انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل، وموجهًا التحية للفلسطينيين الصامدين على الأرض في المدينة المقدسة، والذين يحطمون بصمودهم أوهام المستوطنين والمتطرفين.

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