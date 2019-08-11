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رياضة

بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
وصل منذ قليل، أتوبيس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة اطلع بره المقرر لها بعد قليل في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن أشرف،
ورامي ربيعة، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، وصالح جمعة.

خط الهجوم: رمضان صبحي، ووليد أزارو.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من..

محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ.
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور
بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور

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