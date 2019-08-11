ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال شهر يوليو.. تراجع عدد سكان قطر بنسبة 6%

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:45 م
ارشيفية
ارشيفية
قسم الخارجي
كشف جهاز التخطيط التنموي والإحصاء في إمارة قطر، انخفاض شديد في عدد السكان المتواجدين في الدولة بنسبة وصلت إلى 6% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بعددهم في شهر يونيو السابق، بحسب ما نشرته مباشر قطر.

وأكدت البيانات الصادرة من الجهاز أن دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي تراجع عدد سكانها بنسبة 6.06 %، وأصبح التعداد2.48 مليون نسمة، مقارنة بـ2.64 مليون نسمة في يونيو السابق.

يتوزع السكان في قطر خلال يوليو الماضي بين 1.91 مليون نسمة من الذكور، و568.38 ألف نسمة من الإناث.

وأوضح الجهاز أن تلك البيانات تشمل الأفراد من كافة الأعمار سواء كانوا قطريون، أو غير قطريين، داخل حدود البلاد يوم 31 يوليو 2019، بينما لا تشمل القطريون خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإحصاء: 98.1 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل منذ بداية 2019

ترشيحاتنا

موعد عودة جنش للملاعب مرة أخرى

اخبار الرياضة .. فيريرا لن يدرب الزمالك.. ساسي يغيب عن مباراة ديكاداها.. موعد عودة جنش للملاعب

تعرف على الكلية الوحيدة المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

بعد تفقد الرئيس لمشروعات الصوب الزراعية بها .. 12 معلومة عن قاعدة محمد نجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور