خلال شهر يوليو.. تراجع عدد سكان قطر بنسبة 6%

كشف جهاز التخطيط التنموي والإحصاء في إمارة قطر، انخفاض شديد في عدد السكان المتواجدين في الدولة بنسبة وصلت إلى 6% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بعددهم في شهر يونيو السابق، بحسب ما نشرته مباشر قطر.



وأكدت البيانات الصادرة من الجهاز أن دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي تراجع عدد سكانها بنسبة 6.06 %، وأصبح التعداد2.48 مليون نسمة، مقارنة بـ2.64 مليون نسمة في يونيو السابق.



يتوزع السكان في قطر خلال يوليو الماضي بين 1.91 مليون نسمة من الذكور، و568.38 ألف نسمة من الإناث.



وأوضح الجهاز أن تلك البيانات تشمل الأفراد من كافة الأعمار سواء كانوا قطريون، أو غير قطريين، داخل حدود البلاد يوم 31 يوليو 2019، بينما لا تشمل القطريون خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

