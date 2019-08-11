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بشرى لطلاب الأزهر الراغبين في الالتحاق بكلية الطب الخاص للعام الجديد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:40 م
بشرى لطلاب الأزهر
بشرى لطلاب الأزهر الراغبين في الإلتحاق بكلية الطب الخاص
محمد شحتة
وافق المجلس الأعلى للأزهر، على قواعد القبول في البرنامج الطبي التكاملي الموازي بكلية الطب (بنين - بنات) القاهرة، كما ورد بمذكرة جامعة الأزهر.

وأعلن الأعلى للأزهر، أن من يثبت له الحق في الالتحاق بأي كلية من كليات طب الأزهر في نفس عام الحصول على الثانوية الأزهرية، يمكنه الالتحاق بهذا البرنامج، على غير ما أقرت به جامعة الأزهر في مجلسها بأن تنسيق هذا البرنامج يكون بأقل مجموع كلية طب بشري في الجامعة.

كما تعتبر الكلية المعنية بالبرنامج هي كلية الطب بنين وبنات القاهرة، ويتم الالتحاق عن طريق التحويل والتنسيق بين الطلاب المحولين لاختيار صاحب المجموع الأعلى عن طريق الجامعة طبقا للأماكن المتاحة، وفي حال عدم رغبة الطالب في الاستمرار بالبرنامج يعود إلى الكلية التي تم تنسيقه عليها.

وأوضح المجلس أن المصروفات الدراسية للبرنامج تكون للمصريين 50 ألف جنيه مصري تسدد على دفعتين، والوافدون 7 آلاف دولار تسدد على دفعتين، ولا يقبل هذا البرنامج أي إعفاءات.

كما تطبق قواعد القبول بالبرنامج لغير الناطقين باللغة العربية على الطلاب الوافدين.

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