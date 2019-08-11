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الحصيلة الإجمالية للغرامات المالية على المخالفين في موسم الحج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:51 م
الحصيلة الإجمالية
الحصيلة الإجمالية للغرامات المالية على المخالفين في الحج
محمد شحتة
أصدرت المديرية العامة للجوازات ممثلة بمراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة، 68 قرارًا إداريًا بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية حتى نهاية يوم الجمعة 1440/12/8هـ .

وأوضحت الجوازات، وفقا لما نشرته وكالة "واس"، أن عدد الناقلين المخالفين الذين صدرت بحقهم القرارات 65 مخالفًا نقلوا 350 منقولًا، في حين بلغ مجموع عقوبات التوقيف التي صدرت بحقهم 1005 أيام, فيما بلغ عدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها 7 مركبات.

بينما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين، في حين بلغ مجموع الغرامات المالية التي صدرت بحق المخالفين 3.620.000 ريال .

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