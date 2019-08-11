٣٠ ألف جنيه سبب تعطيل انتقال الدبابة لصفوف المنيا

يواصل مسؤولو المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر، المحاولات مع محمد سمارة مهاجم فريق مصر سعيا لضمه رسميا للفريق لدعم الهجوم خلال تلك الفترة.



وقد أجري رئيس المنيا اتصالات مكثفة باللاعب محمد سمارة ، سعيا لضمه لصفوف الفريق ، ودعم خط الهجوم في ظل طلب سمير كمونه التعاقد مع مهاجم سوبر .



وعرض مسؤولو المنيا مبلغ ٢٣٠ الف جنيه على اللاعب محمد سمارة لضمه الفريق، بينما طلب اللاعب محمد سمارة الحصول على ٢٦٠ ألف جنيه ، من اجل الانضمام للمنيا.



ويسعي مجلس إدارة نادي المنيا لتخفيض المبلغ لاتمام الصفقة بشكل رسمي ودعم هجومه، خاصة أن سمارة له تجربة مميزة مع المنيا وحصل من قبل على لقب هداف القسم الثانى في الموسم قبل الماضي ١٨ هدف