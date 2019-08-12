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اقتصاد

التعاقد على الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.. الأوراق والإجراءات المطلوبة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:46 ص
التعاقد على الغاز
التعاقد على الغاز الطبيعي
مايكل عياد
يتجلى خلال الآونة الأخيرة، حرص قطاع البترول المصري، على تعظيم توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السكنية والتجارية، لما في ذلك من فائدة للدولة وللمواطن، فأولها اقتصادي وأهمها من جهة الأمان وأميزها كراحة للطرفين في التعامل اليومي.

وللتعاقد على إدخال الغاز الطبيعي للمنزل أو منشأة تجارية لأول مرة "الذين لم يتعاقدوا على إدخال الغاز الطبيعي ويرغبون في إدخاله إلى منازلهم أو منشآتهم لأول مرة"، فأولا يتوجه العميل إلى شركة "غاز مصر" التابعة لوزارة البترول بأي من فروعها المنتشرة بأنحاء القاهرة والمحافظات، ويكون معه مستندات التعاقد المطلوبة التي سنذكرها لاحقا، ومن خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به، يتم عمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة ويتم التنفيذ عند سداد قيمة هذه الأعمال.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" البيانات المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي سواء للمنزل أو لمنشأة تجارية، أولا البيانات المطلوبة بالنسبة للعميل المنزلى:

صورة بطاقة رقم قومي سارية
صورة مستند الملكية أو عقد الإيجار
إيصال استهلاك كهرباء باسم العميل

ثانيا: البيانات المطلوبة بالنسبة للعميل التجاري:
كودالعداد (A-4) (A-3)
صورة البطاقة الضريبية
صورة السجل التجاري
صورة بطاقة رقم قومي سارية
صورة مستند الملكية أو عقد الإيجار
إيصال استهلاك كهرباء باسم العميل
رخصة مزاولة النشاط

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