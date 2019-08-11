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ثقافة

ميمي و مامي على بيرم التونسي بالإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:01 م
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح بيرم للتونسي بالاسكندرية العرض المسرحي الجديد  ميمى و مامى (سندباد)، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك غدا الأثنين الموافق ١٢ أغسطس   ثانى أيام عيد الاضحى المبارك فى تمام السادسة مساء.

يناقش العرض عدة موضوعات  و قيم انسانية مختلفة  من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء ، وصفة  العند المتواجدة فى الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أجل أطفال  أسوياء، و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي و مامي( سندباد) العرض من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات  أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.

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