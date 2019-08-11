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رياضة

بطلات التايكوندو يستقبلن الناشئين في صربيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:07 م
بطلات التايكوندو
بطلات التايكوندو
نور عادل

مفاجأة سارة كانت في انتظار ناشئي التايكوندو الذين انضموا إلى المعسكر الدولي المقام بصربيا عندما وجدوا في انتظارهم بطلات مصر هدايه ملاك البطله الاولمبيه و نور حسين و رضوي رضا و الذي يقودهم فنينا كابتن تامر صلاح تحت اشراف المدرب العالمي جوفيك دراجان، حيث حرص جيل الكبار على استقبالهم ودعمهم وتوضيح الصعوبات الفنية التي قد تواجههم خلال المعسكر الذي يعد من أكبر المعسكرات الدولية في العالم وينتظم فيه نخبة اللاعبين من أوروبا والعالم.

حرص تامر صلاح على الوقوف معهم اثناء يوم المباريات واعطائهم التوجيهات الفنية جنبا الى جنب مع مدرب الفريق مصطفى خالد.

تضم بعثة الناشئين التي تشارك للعام الثاني على التوالي في المعسكر مجموعة تم انتقائها بعناية ضمن برنامج خاص طويل المدى للاعبين متميزين من أكاديمية عالم الرياضة التي تعتبر من الفرق الواعدة في رياضة التايكوندو، والتي يشرف على التخطيط لفرق التايكوندو فيها الدكتور حسن كمال الطبيب والبطل السابق في اللعبة، ومجموعة أخرى من المتميزين من هيئات أخرى.

يشارك في المعسكر من لاعبي عالم الرياضة ملك امين وتقى ايمن ومريم اسامة وهنا الملاح ويحيى حسن وحبيبه وائل وجودى السودانى وجنستا ابوالمجد وكريم وسام.

ومن هليوبوليس نادين يوسف وعمر شبانة ومن نادي صيد الدقى حسين وائل وليلى عبدالرحمن و من صيد ٦ اكتوبر جمانة عمرو و من نادي ٦ اكتوبر ياسين البدويهي.

يقود الناشئين فنيا في المعسكر مصطفى خالد مدرب عالم الرياضة و يستمروا في المعسكر لمدة ١٤ يوما يتبعه المشاركة في واحدة من البطولات الدولية المصنفة طبقا للخطة التى وضعها الدكتور حسن كمال ضمن البرنامج المذكور وقد شاركت في معسكر الناشئين هذا العام ٢٧ دولة منهم اسبانيا وانجلترا واليونان وقبرص وأمريكا وكندا وايران وايطاليا وهولندا.
بطلات التايكوندو يستقبلن الناشئين في صربيا
بطلات التايكوندو يستقبلن الناشئين في صربيا

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