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بث مباشر.. مباراة الاهلي واطلع بره في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:03 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
محمد السعيد
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وأطلع بره، في ذهاب الدور التمهيدي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما فشل في الفوز بالنهائي في عامي 2017 و2018 وخروجه من النسخة السابقة بالخسارة أمام صن داونز.

وتوج الأهلي أخر مرة بلقب للأميرة السمراء في عام 2013 بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ومن المقرر خوض المباراة الأهلي واطلع برة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.





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