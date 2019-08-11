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رياضة

بسبب خناقة... المنيا يغرم ثنائي الفريق ماليا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:06 م
صدى البلد
كتب مالك خالد
قرر مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر، توقيع غرامات مالية على ثنائي الفريق ، بدوي عاشور محمد ثروت ، بسبب المشاجرة التي وقعت بين اللاعبين خلال احدي التدريبات الجماعية للفريق.

واستقر المجلس على معاقبة اللاعب محمد ثروت بغرامه ١٥٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة بدوي عاشور بغرامه مالية ٥٠٠ جنيه ، بسبب تلك الواقعة.

وكانت مشاجرة قد وقعت بين الثنائي بدوي عاشور ومحمد ثروت خلال مران الأربعاء الماضي بسبب دخول ثروت في مشادة كلامية مع محمد عليان مدير الكرة، مما دفع اللاعب بدوي عاشور للتدخل اعتراضا على طريقة محمد ثروت ، وحدث بينهم مشادة قوية، وتدخل اللاعبين والجهاز الفني وتم احتواء الأزمة.

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