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كارثة في كندا.. تخريب 30 عربة تلفريك.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:03 م
تخريب 30 عربة تلفريك
تخريب 30 عربة تلفريك
مروة إبراهيم
في كارثة كان يمكن أن تودي بحياة العشرات، أعلنت الشرطة الكندية أن 30 عربة "تلفريك" تعرضت للتخريب المتعمد من قبل مهاجم مجهول قام بقطع كابلات العربات، مما أدى إلى سقوط 30 عربة على الأرض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العربات التابعة لشركة "سي تو ذا سكاي" في منطقة سكواميش تعرضت للتدمير في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، بعد أن قال قوات الأمن إن الموظفين لاحظوا تدمير الكابلات بين هذه العربات.

وأعلنت السلطات أنه لم يصب أى شخص في الحادث، لكن الواجهة السياحية التي افتتحت في عام 2014 وتجتذب 3 آلاف شخص يوميا على ارتفاع 885 مترا فوق مستوى البحر، سوف تظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وقال كارا تريانس في مقابلة مع شبكة "سي. بي. سي" الكندية إن "الحادث كان يمكن أن يكون مأساويا، مشيرة إلى أنه تم قطع الكابلات، وكان هذا عملا متعمدا للتخريب، إنه جريمة".

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