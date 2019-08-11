قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج

نجح قطار المشاعر المقدسة في نقل 1.087.320 حاج خلال 45 ساعة اشتملت على عدد من المراحل هي التصعيد والنفرة ورمي جمرة العقبة الكبرى خلال موسم حج هذا العام وفقا لما ما أعلنته الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الجهة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة وذلك بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة"، والجهات ذات العلاقة.



وقال المشرف على مشروع قطار المشاعر المقدسة المهندس محمد فدا، إن المرحلة الأولى لقطار المشاعر انطلقت في الساعة الرابعة من فجر السابع من ذي الحجة وهي حركة مترو عادية يتوقف القطار فيها في جميع المحطات، وانتهت في الساعة السادسة مساء وتم خلالها نقل أكثر من 16 ألف حاج بين المحطات التسعة.



وأضاف المهندس «فدا»، أن المرحلة الثانية تم فيها تصعيد 340.035 حاج من محطات منى إلى محطات عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر وبدأت هذه المرحلة في الساعة الثامنة من مساء يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) وانتهت في الحادية عشرة من صباح يوم عرفة.



وأوضح أن المرحلة الثالثة لقطار المشاعر انطلقت في الساعة السابعة من مساء يوم عرفة لنقل الحجاج أثناء نفرتهم إلى مزدلفة، ونجحنا في نقل أكثر من 353 ألف حاج خلال ست ساعات ونصف، مضيفًا: بالنسبة للمرحلة الرابعة، فتم فيها نقل الحجاج لرمي جمرة العقبة من خلال محطة الجمرات واستطعنا ولله الحمد تجاوز المستهدف بتمكين 377.199 حاج من رمي جمرة العقبة في وقت قياسي، حيث بدأت المرحلة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم العاشر من ذي الحجة واستمرت حتى التاسعة صباحًا.