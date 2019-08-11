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رياضة

مارسيال يضيف هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك تشيلسي.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:09 م
صدى البلد
محمد السعيد
أحرز انتوني مارسيا هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك تشيلسي، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر يونايتد الثاني من تمريرة رائعة من بوجبا جلعت مارسيال في وضع انفراد بحارس مرمى تشيلسي ليضعها على يساره في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وشهدت تشكيل مانشستر يونايتد ظهور هاري ماجواير المنضم حديثا لصفوف الشياطين الحمر، مقابل 80 مليون يوور، والذي أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

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