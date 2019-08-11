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برلمان

برلماني: بيع الخردة المتراكمة في الوزارات يدر المال ويوفر المخازن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:23 م
الخردة المتراكمة
الخردة المتراكمة فى الوزارات
أسامة علي
قال النائب فوزى فتى أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن بالوزارات كانت تمثل "سبوبة" لبعض الموظفين عديمى الضمير ولا تستفيد بها الدولة، مشيدا ببدء الدولة خطة لتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح فتى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن كافة الوزارات ستقوم بحرص كامل للخردة وبيعها بنظام المزادات لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة، لافتا إلى أن المنفعة ستعود من جانب آخر وهو الاستفادة من عدد كبيرة من المخازن بعد بيع الخردة منها.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، الدولة المصرية أصبحت الآن تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة وغلق باب "السبوبة" على كل من تسول له نفسه أخذ ما ليس من حقه.

ووجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، فى كتاب دورى جديد، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها.

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