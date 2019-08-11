الجامعة الكندية تنظم تدريبا صيفيا لطلاب الهندسة بـ ألمانيا .. صور





وأمضى الطلاب أسبوعهم الأول بشكل أساسي في حرم الجامعة ، وهو يوم دراسي كامل من الساعة 9:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً. تضمن الأسبوع الأول زيارتين مهمتين لمتحف INDEX & Porsche .



يتكون الأسبوع الثاني بشكل أساسي من المزيد من الزيارات الميدانية حيث زار الطلاب مصنع Mercedes Benz ومصنع IMI Norgen GmbH ومصنع Festo كذلك.



وتحرص CIC دائمًا على تزويد طلابها بفرصة لتطبيق ما يتعلمونه في الفصل عمليًا وهذا هو السبب وراء قيام أعضاء هيئة التدريس دائمًا بمساعدة الطلاب ومساعدتهم في الحصول على الفرص المناسبة التي تضيف إلى تفوقهم.

نظمت الجامعة الكندية فى مصر CIC لطلاب هندسة رحلة إلى ألمانيا لتلقي تدريب صيفي بالتنسيق مع DAAD .أمضى الطلاب أسبوعين في شتوتجارت ، بدولة ألمانيا حيث حضروا دورة صيفية في الهندسة الميكانيكية ISSMD.