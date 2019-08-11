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لليوم الثاني .. أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:33 م
سقوط أمطار على مكة
سقوط أمطار على مكة المكرمة
مروة إبراهيم
لليوم الثاني على التوالي، هطلت، اليوم الأحد، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها ارتوت على أثرها الأرض.

وكثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال هطول الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد الحرام وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، أمس السبت، مقاطع فيديو مباشرة من جبل عرفات حيث هطلت أمطار غزيرة.

وتظهر لقطات الفيديو الأمطار الغزيرة وهي تتساقط فوق الحجاج فيما يمشون مرددين: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك".

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