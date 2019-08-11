بطريقة مبتكرة .. الملوخية باللحمة الشامية

يقبل المسلمون في العديد علي تقديم الأكلات المطبوخة باللحمة ، ولذلك يمكن أن تقدمي لضيوفك طريقة عمل الملوخية باللحمة الشامية للشيف منى المراكبي.



المكونات



زيت نباتي – ملعقة كبيرة



لحم بقر مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم – 450 غرام



قرفة عود – 1‏



حبهان أو هيل – 2‏



ملوخية يابسة – 300 جرام



سمن – 3 ملاعق كبيرة



ثوم مهروس – 7 فصوص



كزبرة طازجة مفرومة فرمًا ناعمًا – باقة



ماء – كوب ونصف



ملح – بحسب الرغبة



فلفل أسود – بحسب الرغبة



طريقة العمل



‏1-‏ سخني الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة. أضيفي اللحم واطهيه حتى ‏يصبح لونه داكنًا من كل الجهات.‏

‏2-‏ أضيفي عود القرفة والحبهان. نكّهي بالملح والفلفل الأسود. أضيفي نصف لتر ‏من الماء واضغطي القدر لـ45 دقيقة حتى يبدأ الصفير.

‏3-‏ إملئي وعاء بالماء وانقعي الملوخية لـ3 دقائق. صفّيها وكرّري العملية حتى ‏تصبح الملوخية طرية.‏

‏4-‏ سخني ملعقة كبيرة من السمن في قدر على حرارة متوسطة. أضيفي نصف ‏كمية الملوخية وقلّبي حتى تذبل هذه الأخيرة.‏

‏5-‏ أضيفي الكمية المتبقية من السمن والملوخية. قلّبي المكونات جيدًا حتى تتداخل.‏

‏6-‏ أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الثوم واللحم المسلوق.‏

‏7-‏ زيدي ربع كوب من الماء وخففي الحرارة. ضعي الغطاء واطهي الملوخية لـ5 ‏دقائق.‏

‏8-‏ إرفعي الغطاء وأضيفي ربع كوب من مرق اللحم المسلوق. إطهي الملوخية لـ5 ‏دقائق إضافية.‏

‏9-‏ أعيدي الخطوة السابقة لـ3 أو 4 مرات حتى تنضج المكونات.‏

