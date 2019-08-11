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بطريقة مبتكرة .. الملوخية باللحمة الشامية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:22 م
صدى البلد
ريهام قدري
يقبل المسلمون في العديد علي تقديم الأكلات المطبوخة باللحمة ، ولذلك يمكن أن تقدمي لضيوفك طريقة عمل الملوخية باللحمة الشامية للشيف منى المراكبي.

المكونات

زيت نباتي – ملعقة كبيرة

لحم بقر مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم – 450 غرام

قرفة عود – 1‏

حبهان أو هيل – 2‏

ملوخية يابسة – 300 جرام

سمن – 3 ملاعق كبيرة

ثوم مهروس – 7 فصوص

كزبرة طازجة مفرومة فرمًا ناعمًا – باقة

ماء – كوب ونصف

ملح – بحسب الرغبة

فلفل أسود – بحسب الرغبة

طريقة العمل

‏1-‏ سخني الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة. أضيفي اللحم واطهيه حتى ‏يصبح لونه داكنًا من كل الجهات.‏
‏2-‏ أضيفي عود القرفة والحبهان. نكّهي بالملح والفلفل الأسود. أضيفي نصف لتر ‏من الماء واضغطي القدر لـ45 دقيقة حتى يبدأ الصفير.
‏3-‏ إملئي وعاء بالماء وانقعي الملوخية لـ3 دقائق. صفّيها وكرّري العملية حتى ‏تصبح الملوخية طرية.‏
‏4-‏ سخني ملعقة كبيرة من السمن في قدر على حرارة متوسطة. أضيفي نصف ‏كمية الملوخية وقلّبي حتى تذبل هذه الأخيرة.‏
‏5-‏ أضيفي الكمية المتبقية من السمن والملوخية. قلّبي المكونات جيدًا حتى تتداخل.‏
‏6-‏ أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الثوم واللحم المسلوق.‏
‏7-‏ زيدي ربع كوب من الماء وخففي الحرارة. ضعي الغطاء واطهي الملوخية لـ5 ‏دقائق.‏
‏8-‏ إرفعي الغطاء وأضيفي ربع كوب من مرق اللحم المسلوق. إطهي الملوخية لـ5 ‏دقائق إضافية.‏
‏9-‏ أعيدي الخطوة السابقة لـ3 أو 4 مرات حتى تنضج المكونات.‏

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