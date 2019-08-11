بطريقة مبتكرة .. الملوخية باللحمة الشامية

يقبل المسلمون في العديد علي تقديم الأكلات المطبوخة باللحمة ، ولذلك يمكن أن تقدمي لضيوفك طريقة عمل الملوخية باللحمة الشامية للشيف منى المراكبي.
المكونات
زيت نباتي – ملعقة كبيرة
لحم بقر مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم – 450 غرام
قرفة عود – 1
حبهان أو هيل – 2
ملوخية يابسة – 300 جرام
سمن – 3 ملاعق كبيرة
ثوم مهروس – 7 فصوص
كزبرة طازجة مفرومة فرمًا ناعمًا – باقة
ماء – كوب ونصف
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- سخني الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة. أضيفي اللحم واطهيه حتى يصبح لونه داكنًا من كل الجهات.
2- أضيفي عود القرفة والحبهان. نكّهي بالملح والفلفل الأسود. أضيفي نصف لتر من الماء واضغطي القدر لـ45 دقيقة حتى يبدأ الصفير.
3- إملئي وعاء بالماء وانقعي الملوخية لـ3 دقائق. صفّيها وكرّري العملية حتى تصبح الملوخية طرية.
4- سخني ملعقة كبيرة من السمن في قدر على حرارة متوسطة. أضيفي نصف كمية الملوخية وقلّبي حتى تذبل هذه الأخيرة.
5- أضيفي الكمية المتبقية من السمن والملوخية. قلّبي المكونات جيدًا حتى تتداخل.
6- أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الثوم واللحم المسلوق.
7- زيدي ربع كوب من الماء وخففي الحرارة. ضعي الغطاء واطهي الملوخية لـ5 دقائق.
8- إرفعي الغطاء وأضيفي ربع كوب من مرق اللحم المسلوق. إطهي الملوخية لـ5 دقائق إضافية.
9- أعيدي الخطوة السابقة لـ3 أو 4 مرات حتى تنضج المكونات.
المكونات
زيت نباتي – ملعقة كبيرة
لحم بقر مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم – 450 غرام
قرفة عود – 1
حبهان أو هيل – 2
ملوخية يابسة – 300 جرام
سمن – 3 ملاعق كبيرة
ثوم مهروس – 7 فصوص
كزبرة طازجة مفرومة فرمًا ناعمًا – باقة
ماء – كوب ونصف
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- سخني الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة. أضيفي اللحم واطهيه حتى يصبح لونه داكنًا من كل الجهات.
2- أضيفي عود القرفة والحبهان. نكّهي بالملح والفلفل الأسود. أضيفي نصف لتر من الماء واضغطي القدر لـ45 دقيقة حتى يبدأ الصفير.
3- إملئي وعاء بالماء وانقعي الملوخية لـ3 دقائق. صفّيها وكرّري العملية حتى تصبح الملوخية طرية.
4- سخني ملعقة كبيرة من السمن في قدر على حرارة متوسطة. أضيفي نصف كمية الملوخية وقلّبي حتى تذبل هذه الأخيرة.
5- أضيفي الكمية المتبقية من السمن والملوخية. قلّبي المكونات جيدًا حتى تتداخل.
6- أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الثوم واللحم المسلوق.
7- زيدي ربع كوب من الماء وخففي الحرارة. ضعي الغطاء واطهي الملوخية لـ5 دقائق.
8- إرفعي الغطاء وأضيفي ربع كوب من مرق اللحم المسلوق. إطهي الملوخية لـ5 دقائق إضافية.
9- أعيدي الخطوة السابقة لـ3 أو 4 مرات حتى تنضج المكونات.