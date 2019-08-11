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الجريمة البشعة .. مجرم عتيد يهشم جمجمة طفلة بعد اغتصابها

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:52 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صحيفة فوكس نيوز الامريكية عن جريمة بشعة بطلها بلطجي عشريني من ولاية كنتاكي الامريكية لديه سجل إجرامي خطير، أقدم على اغتصاب طفلة بعمر 8 سنوات وهشم رأسها في هجوم وحشي.

وقالت السلطات مدينة لويزفيل إنه من المقرر أن يتم توجيه التهم إلى كين مادن (29 عامًا) غدا الاثنين بعد اعتقاله في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت لقيامه بضرب الطفلة بجاروف مسببًا كسرا في جمجمتها ، ليقدم بعدها على اغتصابها.

وأفادت الشرطة ان المجرم قام بسرقة الآيباد الخاص بالطفلة بعد اعتدائه عليها.

وتم استدعاء الشرطة إلى حي كاليفورنيا في المدينة حوالي الساعة 4:30 مساء الجمعة ، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، حيث عولجت من كسر في الجانب الأيمن من جمجمتها ، وعدة جروح وإصابات تشير إلى اعتداء جنسي ، وفقًا للتقرير.

وذكرت صحيفة كوريير جورنال أن المشتبه به تم اعتقاله بعد وقت قصير من صباح يوم السبت، وكان محتجزا بكفالة قيمتها مليون دولار.

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