بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لمتابعيها بأول أيام عيد الأضحى المبارك.



وظهرت مى سليم فى الصور علي البحر بميني جيب جينز، وتوب ابيض قصير يكشف بطنها واكتاف اوف شولدر مكشوف الكتفين، وشعرها الأشقر المنسدل على الكتفين مرتدية قبعة ونظارة شمس.



ولم تتكلف فى وضع المكياج بل اكتفت بوضع أحمر شفاه فوشيا، ولاقت الصورة جدل الكثير بسبب اطلالتها الجريئة البديلة للمايوه.



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس الجاري، ومنها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب، وانضمت إليهما موريتانيا.





