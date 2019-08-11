حصلت ولا محصلتش.. حقيقة واقعة قتل عجل لجزار في الإسماعيلية

أكد المحاسب متولى حسن رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية أن الخبر الذي تداولته بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي حول واقعة مصرع جزار وإصابة 9 أشخاص آخرين أثناء ذبحهم عجل بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد غير صحيح قائلا: إن غرفة عمليات المركز والمدينة لم تتلق أى بلاغات بخصوص هذا الموضوع.



وأضاف "حسن"، في تصريحات لـ"صدى البلد، أن ما نشر ليس له أى أساس من الصحة ولا يتم رصد أي حالات خاصة بتلك الواقعة في نطاق منطقة فنارة التابعة لمجلس ومدينة قائد.



وطالب رئيس مدينة فايد تحرى الدقة فى نقل الأخبار التي تصدر عن منطقة فايد.



ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه لم يتلقى أي إخطار خاص بتلك الواقعة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لم تحدث مثل هذه الواقعة، وليس لها اساس من الصحة