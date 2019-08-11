ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصلت ولا محصلتش.. حقيقة واقعة قتل عجل لجزار في الإسماعيلية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:12 م
صدى البلد
انجي هيبة
أكد المحاسب متولى حسن رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية أن الخبر الذي تداولته بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي حول واقعة مصرع جزار وإصابة 9 أشخاص آخرين أثناء ذبحهم عجل بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد غير صحيح قائلا: إن غرفة عمليات المركز والمدينة لم تتلق أى بلاغات بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف "حسن"، في تصريحات لـ"صدى البلد، أن ما نشر ليس له أى أساس من الصحة ولا يتم رصد أي حالات خاصة بتلك الواقعة في نطاق منطقة فنارة التابعة لمجلس ومدينة قائد.

وطالب رئيس مدينة فايد تحرى الدقة فى نقل الأخبار التي تصدر عن منطقة فايد.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه لم يتلقى أي إخطار خاص بتلك الواقعة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لم تحدث مثل هذه الواقعة، وليس لها اساس من الصحة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حركة تغييرات وتنقلات جديدة لرؤساء وسكرتيرى ونواب ومساعدي الأحياء والقرى بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الإنجليز اتكلموا عربي.. فيديو يكشف جنون أطفال ليفربول بـ محمد صلاح

شاهد | منى زكي ترقص في حفل جنيفر لوبيز

باستثناء الأهرامات .. قائمة جديدة لعجائب الدنيا السبع

ببطن مكشوف.. شاهد جوهرة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

بعد فراق 7 سنوات.. عائلة سورية تتلاقى بالدموع خلال الحج.. فيديو

بعد صيام 78 يوما.. وليد أزارو يكسر نحسه التهديفي أمام اطلع بره.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة