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محافظات

حملات مكثفة على منافذ بيع الأغذية في حدائق حى غرب المنصورة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:28 م
حملات مكثفه على منافذ
حملات مكثفه على منافذ بيع الاغذيه بحدائق حى غرب المنصورة
همت الحسينى
شكلت رئاسة حى غرب المنصورة اليوم الأحد والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك ، حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى وإدارة البيئة بحي غرب المنصورة.

جاء ذلك بناء على توجيهات المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الحدائق والمتنزهات العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من جودة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها حرصا على صحة وحياة المواطنين.

استهدفت الحملة التفتيش على المأكولات والمشروبات المعروضة بالحدائق العامة بنطاق الحى ، حديقة الزراعيين وحديقة شجرة الدر ، التى تسمى بـ"حديقة الغلابة"، لإنخفاض سعر التذكرة وموقعها المتميز على النيل حيث تستقبل آلاف الزائرين خلال الأعياد من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة عن رفع حالة الطواريء وتشكيل غرفة عمليات لإستقبال الشكاوى والاستفسارات علي مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
حملات مكثفة على منافذ بيع الأغذية في حدائق حى غرب المنصورة
حملات مكثفة على منافذ بيع الأغذية في حدائق حى غرب المنصورة
حملات مكثفة على منافذ بيع الأغذية في حدائق حى غرب المنصورة
حملات مكثفة على منافذ بيع الأغذية في حدائق حى غرب المنصورة
حملات مكثفة على منافذ بيع الأغذية في حدائق حى غرب المنصورة

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