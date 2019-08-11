50 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة في أول أيام عيد الأضحى .. فرحة العائلات داخل المتنزهات .. خدمات ترفيهية جديدة للمواطنين

خلال اليوم الأول في عيد الأضحى:

= زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب = تواجد شركات أمن ونظافة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة والاهتمام بنظافتها أثناء تواجد الزائرين = كتابة لوحات خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة = عمل مظلات ومقاعد خشبية جديدة مثبت بها منضدة وذلك لخدمة العائلات وكبار السن = التنسيق مع فريق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر لعمل معسكرات لمساعدة وتجميع الأطفال التائهين





استقبلت حديقة حيوان الجيزة ما يقرب من 50 ألف زائر لها، في أول يوم من عيد الأضحى المبارك، حيث فتحت الحديقة أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.





استعدادات حديقة حيوان الجيزة للعيد ، تقرر منع الأجازات لجميع العاملين خلال فترة العيد وفتح كل منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين بها لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول والتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ بالإضافة إلي توفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها أثناء فترة العيد.





وتتضمن خطة إعداد حديقة الجيزة لعيد الأضحى بإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان وعمل خطة تفصيلية في أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحدائق، لتبدو في أبهى صورها، بالإضافة لتشغيل 2 قطار ترفيهي لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة.





كما شملت خطة حديقة حيوان الجيزة عمل حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجاري مائية داخل جور المجترات لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.





وتتواجد شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالي فيها، كما توجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين، وتوفير سيارتي مطافى خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ كما تم تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة.





كما تم كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، وزيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة.





كما تم عمل مظلات ومقاعد خشبية جديدة مثبت بها منضدة وذلك لخدمة العائلات وكبار السن، وزيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة وتركيب 100 سلة جديدة ثابتة 100 عربة قمامة متحركة تيسيرًا للجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقات الحديقة وكذلك تم توزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة وذلك حفاظًا على البيئة والمظهر العام مع عمل كثير من اللوحات الإرشادية لحث الزوار للمحافظة على نظافة الحديقة.





كما تم تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار كما تم صيانة الأسبلة لتوفير مياه الشرب النقية، وتم عمل أسوار مزدوجة حول أماكن تواجد الحيوانات لحماية الحيوانات والجمهور، ورش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات، وفتح منافذ لبيع منتجات الحديقة من ريش الطاووس والنعام وبيض النعام والإميو، وزراعة مسطحات خضراء جديدة وإضافة أنواع من الزهور والزراعات الجديدة.



